Сочельник в Манхэттене

Ограничения: 16+

Жизнь полна неожиданностей. Кори, успешный адвокат, главная героиня пьесы Вячеслава Денисова, вряд ли могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, «киллером» и странной семейной парой.

Хотя участникам событий не до веселья, спектакль смешной. Перипетии детективного сюжета привносят остроту в действие и создают атмосферу, которая обнажает чувства, разрушает тайны. Здесь трагедии, переживания, конфликты, боль потерь и поиск счастья, любви…

Эта необычная ночь изменяет жизнь героев истории. Ведь в Рождество исполняются самые несбыточные желания и смелые мечты.

«Мы порой все встречаем свою судьбу на дороге, по которой от судьбы бежим, и любовь может прийти при совершенно не предполагающих это событие обстоятельствах», – считает автор пьесы.

Режиссер-постановщик: Никита Ковалев

Художник-постановщик: Алексей Уланов (Санкт-Петербург)

Музыкальное оформление: Андрей Савельев

В спектакле заняты артисты: Ю. Денежкина, Г. Глебов, А. Воронин, О. Заяц, М. Лобова, А. Покатнев, В. Равданович, Е. Сенченко, А. Худяков.