Сниму квартиру

Книги и сценарии Ольги Степновой всегда отличались оригинальным симбиозом детективной интриги. Автор 15 книг, вышедших в издательстве ЭКСМО в 2004-2012 г.г .Автор сценария к нескольким фильмам и сериалам: «Ванька», «Солдаты», «Доброе имя» , «Хвост»,» Неподкупный», «Сын моего отца» и др.

Автор многих пьес, некоторые из которых поставлены: «Остаться с носом», «Жена на двоих» ( Двое в лифте, не считая текилы), «Рублевское танго», «Попутчица с комфортом» ( Москва -Владивосток), «Выйти замуж за маньяка», «Вы симулянт, Батенька» ( Бывшие) , «Родственные связи», «Три желания антиквара» и т.д Все они с успехом идут в различных городах России с неизменными аншлагами и благодарностью зрителей.

Вот и наш спектакль -добрая, искренняя, жизнеутверждающая комедия, с неожиданными поворотами, и интереснейшим сюжетом. Известные и любимые артисты раскрывают в этом спектакле новые и неожиданные грани своего таланта. Например Константин Соловьев - брутал, мачо, таким мы знаем его по ролям в фильмах-здесь появляется в образе тихони, батана, абсолютно нерешительного, стеснительного человека.