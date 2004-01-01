Короткие волны

Ограничения: 16+

Полнометражный альманах, состоящий из пяти новелл, каждая из которых посвящена радио. Режиссёр продемонстрировал в своём фильме, какую роль радио играет в нашей жизни. Оно становится инструментом влияния на массы, помощником в проявлении чувств, превращается в разменную монету в личных отношениях, превращается в лакмусовую бумажку в сложных социальных ситуациях.

Год: 2017

Страна: Россия

Режиссер: М. Довженко

Жанр: драма, комедия

Продолжительность: 80 мин.