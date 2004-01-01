Короткие волны
Фильм закрытия кинофестиваля
Фильм закрытия кинофестиваля
Полнометражный альманах, состоящий из пяти новелл, каждая из которых посвящена радио. Режиссёр продемонстрировал в своём фильме, какую роль радио играет в нашей жизни. Оно становится инструментом влияния на массы, помощником в проявлении чувств, превращается в разменную монету в личных отношениях, превращается в лакмусовую бумажку в сложных социальных ситуациях.
Год: 2017
Страна: Россия
Режиссер: М. Довженко
Жанр: драма, комедия
Продолжительность: 80 мин.
200 р.
Показ фильмов, посвященных творчеству известных художников