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Короткие волны

Фильм закрытия кинофестиваля

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции.

Полнометражный альманах, состоящий из пяти новелл, каждая из которых посвящена радио. Режиссёр продемонстрировал в своём фильме, какую роль радио играет в нашей жизни. Оно становится инструментом влияния на массы, помощником в проявлении чувств, превращается в разменную монету в личных отношениях, превращается в лакмусовую бумажку в сложных социальных ситуациях.

Год: 2017
Страна: Россия
Режиссер: М. Довженко
Жанр: драма, комедия
Продолжительность: 80 мин.

Мурманск
25 ноября
16:00
Цены

200 р. 

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