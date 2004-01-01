Программа концерта

Астор Пьяццолла Гранд Танго

Поль Женен Венецианский карнавал

Исаак Альбенис Астурия

Роберто Молинелли Четыре Картины Нью-Йорка

Музыкальное восхождение Сергея Колесова началось после его блестящей победы на самом престижном Международном конкурсе саксофонистов им. Адольфа Сакса г. Динант (Бельгия), 2006 г. Первый российский музыкант, ворвавшийся в элиту мирового саксофона, одержав абсолютную победу среди 176 лучших исполнителей разных стран. А в 2019 году Сергей Колесов был удостоен чести представлять Россию в качестве члена жюри на этом международном форуме.

Артист-представитель компании Yamaha (Japan), компании D’Addario (USA), выпускник РАМ им. Гнесиных класса профессора народной артистки России Маргариты Шапошниковой, Сергей Колесов - победитель ряда крупнейших международных конкурсов камерной музыки в Италии (International Chamber Music Competition “Saliery-Zinetti”), Верона , Германии (European Chamber Music Competition), Карлсруэ, в дуэте с Еленой Гриневич (фортепиано). Обладатель специального приза Международного конкурса саксофонистов «Saxiana» в Париже (Франция).

Сергей Колесов обладает огромным репертуаром для саксофона и симфонического, камерного, духового и народного оркестров, а также обширным репертуаром камерной музыки.

Сергей Колесов - организатор крупнейших творческих проектов страны, таких как Международный конкурс «Голос саксофона в современном мире» (РАМ им.Гнесиных 2011г) и еще трех Международных конкурсов саксофонистов, собравших рекордное количество участников за всю историю проведения конкурсов саксофона в России.

Особое место в творчестве музыканта занимают детские творческие образовательные проекты. Сергей Колесов – автор уникальных национальных музыкальных новаторских образовательных проектов «Лесная школа саксофона в «Славянском Кремле», «Рождественская школа саксофона в Санкт-Петербурге» и ряда других школ по всей стране.

Ученики и студенты Сергея Колесова занимают лидирующие позиции русской школы саксофона.

На фирме "Мелодия" им были записаны и выпущены CD диски «Contrasts», «Ritorno» с оригинальной музыкой для саксофона и фортепиано. В 2017 году вышло уникальное авторское оригинальное учебное издание для саксофонистов "Sax Bear Book" ® c произведениями русских композиторов. В 2020 было выпущено продолжение учебного музыкального издания "Sax Bear Book II" ® . Член жюри Международных конкурсов в Польше, Китае, Румынии, Франции, Международного детского телевизионного конкурса «Щелкунчик», а также целого ряда фестивалей и конкурсов России.

Концерты Сергея Колесова проходят по всему миру: в Европе, Америке и Азии.