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Секреты вокала от индийского певца

Мастер-класс Битту Маллика (Индия)

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События: Мастер-класс.

Приглашаем на первый в Мурманске мастер-класс удивительного певца и музыканта Битту Маллика из Индии! 

Битту – знаменитый музыкант в 13-м поколении из Индии. Его дедушка Пандит Видур Маллик был одним из самых ярких музыкантов и вокалистов стилей друпад-дхамар и кьял 20-го столетия во всем мире. Битту перенял мастерство деда. Он – знаток во многих стилях индийской музыки, известный во многих странах.

На встрече певец раскроет секреты исполнительского искусства индийских мастеров, расскажет о традиционной музыке Индии, даст практические советы по развитию голоса.

Подробности в группе ВК

Цены

400 р.

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