Рождественские песни
Концерт, посвященный традиционным гимнам, которые будут исполнены в современных аранжировках
Концерт, посвященный традиционным гимнам, которые будут исполнены в современных аранжировках
Приглашаем всех разделить атмосферу Рождества. Вы узнаете много нового о истории праздника, интересные факты о дошедших сквозь века традиционных гимнах, которые будут исполнены в современных авторских аранжировках. Радуйтесь с нами, пойте с нами, и в вашем сердце оживет праздник Рождества!
Самая большая ёлка Кольского Заполярья