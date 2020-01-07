Рождественские песни

Приглашаем всех разделить атмосферу Рождества. Вы узнаете много нового о истории праздника, интересные факты о дошедших сквозь века традиционных гимнах, которые будут исполнены в современных авторских аранжировках. Радуйтесь с нами, пойте с нами, и в вашем сердце оживет праздник Рождества!