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Рождественские песни

Концерт, посвященный традиционным гимнам, которые будут исполнены в современных аранжировках

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События: Концерты.

Приглашаем всех разделить атмосферу Рождества. Вы узнаете много нового о истории праздника, интересные факты о дошедших сквозь века традиционных гимнах, которые будут исполнены в современных авторских аранжировках. Радуйтесь с нами, пойте с нами, и в вашем сердце оживет праздник Рождества!

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