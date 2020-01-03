Рождественская сказка

3 января

12:00 – «Снегурочка» (1968 г.)

Снегурочка – дочь Деда Мороза и Красавицы Весны. Ее ледяное сердце никогда еще не ведало простых человеческих радостей, никогда не знало любви до встречи с Лелем. Его душевное тепло подарило девушке богатство окружающего мира, растопило сердце холодной красавицы. В фильме есть и чудесная природа, и веселые хороводы, и игры, и песни – все, без чего не может быть настоящей русской сказки.

4 января

12:00 – «Снежная королева» (1968 г.)

Фильм-сказка повествует о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего друга Кая, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева – могущественная злая волшебница. В поисках любимого друга Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки будет много преград до решающей битвы со Снежной королевой. Но верное сердце Герды одолеет все невзгоды…

8 января

12:00 – «Двенадцать месяцев» (1972 г.)

Сказка по пьесе С. Маршака. Однажды холодным зимним вечером – вечером, когда добрая хозяйка собаку из дома не выгонит, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи…

Добрые советские фильмы окунут посетителей в волшебную атмосферу!