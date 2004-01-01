Поминальная молитва

Ограничения: 16+

Действие происходит в начале XX века в украинской деревне Анатовка, где жизнь простая и мирная, где все герои связаны тяготением друг к другу, человеческими нравственными отношениями.

Славяне и евреи объединены взаимовыручкой и любовью. В этот единый круг и лад всего живого вмешиваются события из большого мира, из-за чего трудно сохранить идиллию Анатовки.

Молочник Тевье, мечтающий выдать дочерей замуж, сталкивается с драмой человеческого сердца и законами социума, испытаниями судьбы, которую приходится тащить, как телегу, самому. Но какие бы невзгоды не выпадали на долю человека, он способен вынести всё.

Режиссер-постановщик: Станислав Васильев.

В спектакле заняты: А. Водопьянов, С. Гронский, Е. Царева, Н. Боброва, В. Вагайцев, Ю. Васькова, Н. Волкова, А. Воронин, Г. Глебов, С. Горбунов, Ю. Гусарова, О. Заяц, А. Кинк, М. Лобова, Ю. Луговых, Н. Молчанова, Н. Позёмина, А. Покатнёв, В. Равданович, Г. Серёгина, А. Худяков, А. Шпеко, М. Виноградова, Н. Глухов, М. Османова, В. Гаспарян (скрипка), К. Макаров (аккордеон).