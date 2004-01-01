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Новые приключения Кота в сапогах

Концерт для детей по мотивам сказки Е. Шварца 

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События: Концерты.

Программа:

  • В.Шаинский, М.Матусовский - Вместе весело шагать.
  • Андреас Вильшер - «Рэгтайм Доктора Ватсона» из сюиты «Шерлок Холмс»
  • А. Вильшер – «Песчаная блоха» из цикла «Инсектариум»,
  • А. Вильшер – «Картофельный жук» из цикла «Инсектариум»
  • А. Вильшер - «Воспоминание», 3ч. из сюиты «Шерлок Холмс»
  • Михаил Старокодомский, Сергей Михалков - «Песенка друзей» (Мы едем, едем …)
  • А.Вильшер-«Морской конек» из цикла «Аквариум»
  • Вильшер - Светлячок) из цикла «Инсектариум»
  • А. Вильшер – «Осы» из цикла «Инсектариум»
  • А. Вильшер - Лесной Муравей из цикла «Инсектариум»
  • В. Шаинский, М.Пляцковский – «Улыбка»
  • Г.Гладков. Ю.Энтин - Песня Черного кота (Я не знаю неудач)
  • А.Вильшер - Гусеница из цикла «Инсектариум»
  • А.Вильшер - Морской дракон из цикла «Аквариум»
  • А.Вильшер – Фуга, 4ч. из сюиты «Шерлок Холмс»
  • Владимир Быстряков - Песня «По дороге с облаками»


Исполнители - солисты томской филармонии, лауреаты международных конкурсов
Мария БЛАЖЕВИЧ (орган) и Евгений ШТЕЙНМИЛЛЕР (баритон).

Филармония
28 марта
14:00
Цены

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