Новые приключения Кота в сапогах

Программа:
- В.Шаинский, М.Матусовский - Вместе весело шагать.
- Андреас Вильшер - «Рэгтайм Доктора Ватсона» из сюиты «Шерлок Холмс»
- А. Вильшер – «Песчаная блоха» из цикла «Инсектариум»,
- А. Вильшер – «Картофельный жук» из цикла «Инсектариум»
- А. Вильшер - «Воспоминание», 3ч. из сюиты «Шерлок Холмс»
- Михаил Старокодомский, Сергей Михалков - «Песенка друзей» (Мы едем, едем …)
- А.Вильшер-«Морской конек» из цикла «Аквариум»
- Вильшер - Светлячок) из цикла «Инсектариум»
- А. Вильшер – «Осы» из цикла «Инсектариум»
- А. Вильшер - Лесной Муравей из цикла «Инсектариум»
- В. Шаинский, М.Пляцковский – «Улыбка»
- Г.Гладков. Ю.Энтин - Песня Черного кота (Я не знаю неудач)
- А.Вильшер - Гусеница из цикла «Инсектариум»
- А.Вильшер - Морской дракон из цикла «Аквариум»
- А.Вильшер – Фуга, 4ч. из сюиты «Шерлок Холмс»
- Владимир Быстряков - Песня «По дороге с облаками»
Исполнители - солисты томской филармонии, лауреаты международных конкурсов
Мария БЛАЖЕВИЧ (орган) и Евгений ШТЕЙНМИЛЛЕР (баритон).