Новый год в Научке

Областная научная библиотека приглашает мурманчан всех возрастов интересно, весело и с пользой провести свободное время.

4 января

12:00-18:00 – Посетителей ждет выставка-сюрприз «Литературный вернисаж». По оригинальным коллажам нужно отгадать автора и название зашифрованной книги, 12+ (зал художественной литературы, 2 этаж)

В зале электронных ресурсов (3 этаж) угадать литературных персонажей вам предложат по книжным иллюстрациям. В отделе краеведения (4 этаж) можно стать участником викторины «Кто в Арктике живет?».

13:00 – пройдет викторина «Почемучкам: занимательные вопросы обо всем на свете» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

14:00 – состоится викторина для меломанов «Угадай мелодию» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

15:00 – приглашаем на игру «Театральный ракурс» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

5 января

12:00-18:00 – Посетителей ждет выставка-сюрприз «Литературный вернисаж». По оригинальным коллажам нужно отгадать автора и название зашифрованной книги, 12+ (зал художественной литературы, 2 этаж)

В зале электронных ресурсов (3 этаж) угадать литературных персонажей вам предложат по книжным иллюстрациям. В отделе краеведения (4 этаж) можно стать участником викторины «Виртуальное путешествие по необыкновенным местам Кольского севера».

13:00 – пройдет викторина «Почемучкам: занимательные вопросы обо всем на свете» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

14:00 – состоится викторина для меломанов «Угадай мелодию»(зал электронных ресурсов, 3 этаж).

15:00 – приглашаем на игру «Театральный ракурс» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

6 января

12:00-17:00 – Посетителей ждет выставка-сюрприз «Литературный вернисаж». По оригинальным коллажам нужно отгадать автора и название зашифрованной книги, 12+ (зал художественной литературы, 2 этаж)

В зале электронных ресурсов (3 этаж) угадать литературных персонажей вам предложат по книжным иллюстрациям. В отделе краеведения (4 этаж) можно стать участником виртуальной экскурсии по Кольскому полуострову с помощью интерактивной карты «69 чудес Кольского Севера».

13:00 – пройдет викторина «Почемучкам: занимательные вопросы обо всем на свете» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

14:00 – состоится викторина для меломанов «Угадай мелодию» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

15:00 – приглашаем на игру «Театральный ракурс» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).