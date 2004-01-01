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Новый год в Научке

Новогодняя познавательно-развлекательная программа

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События: Викторина, Игра, Новый год, Праздники.

Областная научная библиотека приглашает мурманчан всех возрастов интересно, весело и с пользой провести свободное время.

4 января

12:00-18:00 – Посетителей ждет выставка-сюрприз «Литературный вернисаж». По оригинальным коллажам нужно отгадать автора и название зашифрованной книги, 12+ (зал художественной литературы, 2 этаж)
В зале электронных ресурсов (3 этаж) угадать литературных персонажей вам предложат по книжным иллюстрациям. В отделе краеведения (4 этаж) можно стать участником викторины «Кто в Арктике живет?». 

13:00 –  пройдет викторина «Почемучкам: занимательные вопросы обо всем на свете» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

14:00 –  состоится викторина для меломанов «Угадай мелодию» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

15:00 – приглашаем на игру «Театральный ракурс» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

5 января

12:00-18:00 – Посетителей ждет выставка-сюрприз «Литературный вернисаж». По оригинальным коллажам нужно отгадать автора и название зашифрованной книги, 12+ (зал художественной литературы, 2 этаж)
В зале электронных ресурсов (3 этаж) угадать литературных персонажей вам предложат по книжным иллюстрациям. В отделе краеведения (4 этаж) можно стать участником викторины «Виртуальное путешествие по необыкновенным местам Кольского севера».

13:00 – пройдет викторина «Почемучкам: занимательные вопросы обо всем на свете» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

14:00  –  состоится викторина для меломанов «Угадай мелодию»(зал электронных ресурсов, 3 этаж).

15:00  –  приглашаем на игру «Театральный ракурс» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

6 января

12:00-17:00 – Посетителей ждет выставка-сюрприз «Литературный вернисаж». По оригинальным коллажам нужно отгадать автора и название зашифрованной книги, 12+ (зал художественной литературы, 2 этаж)
В зале электронных ресурсов (3 этаж) угадать литературных персонажей вам предложат по книжным иллюстрациям. В отделе краеведения (4 этаж) можно стать участником виртуальной экскурсии по Кольскому полуострову с помощью интерактивной карты «69 чудес Кольского Севера».

13:00 – пройдет викторина «Почемучкам: занимательные вопросы обо всем на свете» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

14:00 – состоится викторина для меломанов «Угадай мелодию» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

15:00 – приглашаем на игру «Театральный ракурс» (зал электронных ресурсов, 3 этаж).

Цены

Телефон для справок: (8152) 45-08-58

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