80-летию Мурманской области посвящается!

Центральная городская библиотека г. Мурманска приглашает всех желающих принять участие в Декаде краеведческих знаний «Мозаика Мурмана»!

Только с 13 по 21 апреля у мурманчан есть возможность получить уникальные магнитики с котом Семеном! Каждый образ Семена олицетворяет один из населенных пунктов Мурманской области.

«Мозаика Мурмана» – это возможность посмотреть на историю и современность Мурманской области по-новому, встретиться с интересными людьми, увидеть родную область в ярких красках и стать участником увлекательных встреч. В течение 10 дней мурманчане смогут посетить ярмарку мастеров, ток-шоу, games day и многое другое!

Посещайте наши мероприятия, собирайте «Мозаику Мурмана» и становитесь обладателями оригинального приза – авторского набора статусов! Подведение итогов состоится 22 апреля!