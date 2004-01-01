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Мозаика Мурмана

Декада краеведческих знаний 

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События: Ярмарка, Шоу, Учеба, Творческая встреча, Презентации, Лекции.

80-летию Мурманской области посвящается!

Центральная городская библиотека г. Мурманска приглашает всех желающих принять участие в Декаде краеведческих знаний «Мозаика Мурмана»!
Только с 13 по 21 апреля у мурманчан есть возможность получить уникальные магнитики с котом Семеном! Каждый образ Семена олицетворяет один из населенных пунктов Мурманской области.

«Мозаика Мурмана» – это возможность посмотреть на историю и современность Мурманской области по-новому, встретиться с интересными людьми, увидеть родную область в ярких красках и стать участником увлекательных встреч. В течение 10 дней мурманчане смогут посетить ярмарку мастеров, ток-шоу, games day и многое другое!

Посещайте наши мероприятия, собирайте «Мозаику Мурмана» и становитесь обладателями оригинального приза – авторского набора статусов! Подведение итогов состоится 22 апреля!

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