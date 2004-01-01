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Мои встречи с художественным музеем

Конкурсная фотовыставка

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События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей приглашает принять участие в выставке «Мои встречи с художественным музеем» всех, кто любит искусство и хочет поделиться своими впечатлениями от посещения музеев мира.

К участию в конкурсе принимаются художественные фотографии любого жанра, выполненные в черно-белой или цветной печати. Главная тема: яркие музейные события и впечатления, полученные после посещения художественных музеев мира.

Художественный музей
c 12 мая по 4 июня
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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