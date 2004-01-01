Лаборатория счастья

В Международный день счастья библиотека приглашает всех счастливчиков и всех, кто хочет испытать это прекрасное чувство.

В импровизированной лаборатории мы постараемся поймать неуловимое состояние счастья и закрепить его с помощью психологических приемов и маленьких хитростей.

13:00 Нарративная мастерская «Что такое счастье?» (подиум-холл, 4 этаж).

С научной точки зрения, счастье – это цепочка химических процессов в организме, в результате которых человек насыщается «гормонами счастья». С помощью старшего научного сотрудника, к.б.н., сотрудника Мурманского Морского биологического института Инны Рыжик, попробуем разобраться, что происходит в нашем теле, когда мы счастливы, где рождается это ощущение? Какова роль физиологии в этом сложном вопросе? Оказывается, одних гормонов для счастья недостаточно. Проанализируем это понятие с точки зрения психологии, философии и попытаемся понять, что такое счастье и как к нему прийти. Поможет разобраться с этими непростыми вопросами Тамара Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии Мурманского арктического государственного университета.

14:00 Лекция Любови Кочергиной (квартирник, 4 этаж)

Мы совершенно бесплатно поделимся секретами счастья по-скандинавски. Об этом сегодня написано большое количество разнообразных изданий. Знаток в области иностранной литературы Любовь Кочергина расскажет о правилах жизни в стиле «хюгге», «люкке», о том, что такое шведский «лагом». Неужели скандинавы сегодня – одни из самых счастливых людей на Земле? Как им это удается? Применимо ли «скандинавское счастье» к нашей стране? Поговорим об этом и поделимся собственными секретами внутренней гармонии.

15:00 Поэтический марафон «Поэзии счастливые мгновенья» (подиум-холл, 4 этаж)

Прозвучат стихотворения, которые делают счастливыми, представят актриса и музыкант Екатерина Ефремова, актеры Арктического театра. Любимыми поэтическими строками смогут поделиться все участники марафона.

В течение всего дня для посетителей будет работать выставка-пожелание «Книга на счастье» (зал художественной литературы, 2 этаж). Книги-сюрпризы с вложенными внутрь добрыми пожеланиями от разных знаменитостей подарят хорошее настроение, душевное тепло и частичку счастья, которые так необходимы всем.

Выставка «Книги, которые научат быть счастливыми» (зал отраслевой литературы и периодических изданий, 2 этаж) помогут поправить эмоциональное состояние и осознать счастливые моменты жизни.