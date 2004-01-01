КультFAQ
Семинар для руководителей ансамблей народной песни и фольклорных коллективов
Семинар для руководителей ансамблей народной песни и фольклорных коллективов
Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках проекта «КультFAQ» проводит дистанционный областной семинар для руководителей ансамблей народной песни и фольклорных коллективов культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманска и Мурманской области.
Мероприятие пройдёт на платформе ZOOM, поэтому требуется регистрация.
Семинар по теме «Ансамбли народной песни и фольклорные ансамбли – традиции и современность» проведут:
Морозов Дмитрий Викторович – руководитель Центра русского фольклора «Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, художественный руководитель Московского народного хора, заместитель председателя Правления Российского фольклорного союза;
Кабак Лариса Васильевна – педагог дополнительного образования высшей категории, руководитель фольклорного ансамбля «Канарейка» г. Санкт-Петербург, Лауреат Международных и российских конкурсов педагогического мастерства, Заслуженный работник культуры Республики Карелия;
Рыжова Татьяна Николаевна – заведующая отделом народного творчества «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;
Серова Юлия Валерьевна – ведущий методист по фольклору отдела народного творчества «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».
Подробнее познакомиться с условиями участия можно в прикрепленном файле.
Дополнительная информация: 8 (8152) 45-75-35