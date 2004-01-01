Ограничения: 16+

В рамках шоу актеры вместе с ведущим разыгрывают импровизации, темы которых основаны на предложениях аудитории. Каждое шоу уникально: у актеров нет ни одной заготовленной шутки, они понятия не имеют, куда повернёт история в следующую секунду. Всё что происходит – придумывается прямо на сцене и никогда больше не повторяется. На ряду с предложениями из зала, ведущий так же использует заготовленные карточки с различной информацией: темы импровизации, описание персонажей и т. д.

Шоу основано на популярном в США и Англии формате, который называется «Improv comedy» (импровизационная комедия). Каждая имповизация (игра) строится по конкретным правилам, которые ведущий объявляет всем зрителям. Игры делятся на несколько типов. Есть игры, в которых зрители участвуют только перед импровизацией, в других один (или 2) человека приглашаются на сцену и участвуют в ходе всей импровизации в том или ином амплуа.

Всего актеры шоу имеют в арсенале более 30 импровизационных форматов, которые меняются от шоу к шоу.

Отличительной чертой концертов шоу «Импровизация» является то, что 100% из того, что зрители увидит за время концерта не будет дублировать того, что они видели по ТВ. А так же данный материал не будет повторен не на одном другом концерте.

Актеры: Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Сергей Матвиенко