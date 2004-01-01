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«Голубые береты» – уникальный ансамбль, родившийся в один из вечеров 1985 года в солдатском клубе 350-го парашютно-десантного полка, находившегося в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Это единственный музыкальный коллектив в Вооруженных Силах России, где все участники являются заслуженными артистами Российской Федерации. Уже дебютный диск коллектива стал платиновым и вошел в опрос самых популярных пластинок года. «Голубые береты» участвовали в концертах на самых престижных площадках страны – в концертном зале «Россия», Кремлевском дворце, Театре эстрады, Лужниках, «Олимпийском».