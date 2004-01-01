Евгения Куликова и Елена Жак

Евгения Куликова родилась в 1986 году в Мурманске. В 2000 году окончила Детскую художественную школу, в которой преподаёт с 2017 года. В 2018 окончила магистратуру Мурманского Арктического Государственного Университета, по специальности: «Художественное образование и медиадизайн». В этом же году стала лауреатом конкурса научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области в номинации «Экономические и гуманитарные науки» за создание развивающей книги для детей на основе саамской народной сказки «Хозяйка травы». Постоянный участник городских, областных, Всероссийских и международных выставок, конкурсов и мероприятий.

Елена Жак родилась в 1991 году. В 2010 году окончила Новгородский Областной Колледж Искусств им. С.В. Рахманинова. В 2016 году окончила Российский Государственный Университет им. А.И. Герцена. С 2017 года преподаёт в Детской школе искусств г. Мурманска. Постоянный участник и лауреат городских, областных, Всероссийских и международных выставок, конкурсов и мероприятий.