Есть одна незабываемая Россия

Николай Константинович Рерих (1874-1947) - принадлежит к плеяде талантов, сформированных русской культурой рубежа XIX –XX вв.

Он известен как общественный деятель, философ, писатель, этнограф, путешественник, живописец, сценограф, инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира». Художественное наследие Н.К. Рериха обширно: мастер станковой, театральной и монументальной живописи. В течение жизни создал около 7000 картин, многие из которых находятся в известных галереях мира.

В своих первых работах молодой живописец постоянно обращался к теме истории славянской древности. На страницах художественно-иллюстративных альбомов, представленных на книжной выставке, можно увидеть его первые работы: «Гонец» (1897), «Заморские гости» (1901), «Город строят» (1902) и др. Он создал эскизы декораций к спектаклям, прославившим русское театральное искусство начала ХХ века – «Князь Игорь», «Снегурочка», «Весна священная», а также цикл картин, посвященный городам Древней Руси: Угличу, Ростову Великому, Изборску. В годы Великой Отечественной войны художник пишет картины «Поход Игоря», «Помни».

На выставке представлены прижизненные библиофильские издания: нумерованный экземпляр книги «Николай Константинович Рерихъ», напечатанный в Петрограде в 1916 издательством «Свободное искусство тиражом в 500 экземпляров.

Поэтическое наследие Н. Рериха представлено в сборнике «Цветы Мории», который вышел в серии «Поэзия ХХ века». Несомненный интерес представляет сборник статей «Об искусстве», выпущенный Международным центром Рерихов в 2005 г.

На выставке также представлены книги и репродукции из частной коллекции Алефтины Самсыка, председателя Мурманского Рериховского общества.