День города. Мурманску 101 год!

Программа праздничных мероприятий

4 октября:

12:00 – торжественное вскрытие капсулы послания с письмом к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года (сквер на ул. Ленинградская)

13:00 – торжественный прием в честь почетных граждан (гостинично-деловой центр «Арктика»)

7 октября:

10:00-19:00 – детский городок на стоянке возле гостиницы «Меридиан»

10:50 – старт VIII авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — пр. Кольский — пр. Ленина до ул. К. Маркса)

11:00 – старт 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — пр. Кольский – пр. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову)

12:00 – старт XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от дома № 16 по пр. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову)

13:00 – народное гуляние, посвященное 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика»

13:30 – заплыв на открытой воде на дистанцию 101 метр, посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семеновское, лодочная станция)

14:00-19:00 в сквере на ул. Ленинградской будут работать молодежные интерактивные площадки.

19:00 – праздничная шоу-программа «Вступая в новое столетие»

20:15 – файер-шоу от группы «Ифрит»

20.20 – праздничный фейерверк

Программа праздника, посвященного 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов:

13:00-15:00 – работа фотозоны

14:00-16:00 – музыкальный шатёр «Караоке»

14:30-16:00 – уличный театр от ДК «Первомайский»

15:00-16:30 – уличная игра «Квест по городу»

15:30-17:00 – спортивные аттракционы

17:30-18:00 – танцевальная программа

17:30-18:30 – выступление уличных музыкантов