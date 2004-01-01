День города. Мурманску 101 год!
Программа празднования 101-летия нашего любимого города
Программа празднования 101-летия нашего любимого города
4 октября:
12:00 – торжественное вскрытие капсулы послания с письмом к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года (сквер на ул. Ленинградская)
13:00 – торжественный прием в честь почетных граждан (гостинично-деловой центр «Арктика»)
7 октября:
10:00-19:00 – детский городок на стоянке возле гостиницы «Меридиан»
10:50 – старт VIII авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — пр. Кольский — пр. Ленина до ул. К. Маркса)
11:00 – старт 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — пр. Кольский – пр. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову)
12:00 – старт XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от дома № 16 по пр. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову)
13:00 – народное гуляние, посвященное 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика»
13:30 – заплыв на открытой воде на дистанцию 101 метр, посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семеновское, лодочная станция)
14:00-19:00 в сквере на ул. Ленинградской будут работать молодежные интерактивные площадки.
19:00 – праздничная шоу-программа «Вступая в новое столетие»
20:15 – файер-шоу от группы «Ифрит»
20.20 – праздничный фейерверк
Программа праздника, посвященного 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов:
13:00-15:00 – работа фотозоны
14:00-16:00 – музыкальный шатёр «Караоке»
14:30-16:00 – уличный театр от ДК «Первомайский»
15:00-16:30 – уличная игра «Квест по городу»
15:30-17:00 – спортивные аттракционы
17:30-18:00 – танцевальная программа
17:30-18:30 – выступление уличных музыкантов
Вход свободный
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