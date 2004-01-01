Программа концерта:

Б. Минтзер. Компьютер

Г. Гудвин. 40- я симфония Моцарта. Солист Г. Бояренцев

Г. Миллер. Сюита из к/ф «Серенада солнечной долины»

Г. Гудвин. Граф Бубба

К. Веласкес. Besame Mucho. Солистка О. Полигова

Д. Эллингтон. Больше не уходи

Б. Стрейхорн. Садись в поезд «А»

Г. Миллер. В настроении

7 января на 58-м году жизни ушёл преподаватель Мурманского колледжа искусств, талантливый музыкант, саксофонист Андрей Петрович Крупский.



Андрей Петрович Крупский родился в Североморске. После окончания музыкальной школы №1 в Мурманске по классу аккордеона поступил в Мурманское музыкальное училище в класс саксофона. После окончания Петрозаводской государственной консерватории прошел службу в рядах вооруженных сил в ансамбле песни и пляски Северного Флота в Североморске.



С 1988 года творческая жизнь Андрея Петровича была связана с Мурманским музыкальным училищем. Педагогическую работу Андрей Петрович успешно совмещал с активной концертной деятельностью: играл в составе сводного духового оркестра Мурманской области, оркестра «Баренц-камерата», принимал участие в джазовых проектах Мурманской областной филармонии, был постоянным участником ретро-бэнда «Граммофон», международного джазового фестиваля «Арктик-джаз». В течение нескольких лет Андрей Петрович возглавлял отделение музыкального искусства эстрады. Без его участия не обходился ни один концерт эстрадного и духового отделений. Многие годы Андрей Петрович входил в число лучших музыкантов, востребованных на мероприятиях с «живой» музыкой в Мурманске. Его репертуар насчитывал не одну сотню произведений эстрадно-джазового направления. В 1999-2006 годах в летнее время он много путешествовал по странам Скандинавии – музыку в его исполнении услышали жители многих городов Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. В период с 2008 по 2013 год его творческий путь был связан с педагогической деятельностью и воспитанием юных музыкантов в Московском кадетском музыкальном корпусе Южного административного округа Москвы – одном из самых престижных военных учебных заведений России. Возвращение музыканта на родину в 2013 году стало радостным событием не только для колледжа, но и для города.