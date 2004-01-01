Без названия

Владимир увлёкся каллиграфией в старших классах школы, используя простые подручные средства. Начинал с классических шрифтов, в основном это была готика. В последствии освоил современную каллиграфию, и она по-настоящему увлекла его своей свободой линий и отсутствием шаблонов.

Для автора каллиграфия это не просто буквы нанесенные наобум на ту, или иную поверхность, а выражение себя через слова и штрихи, закрученные в композицию.

Каждый поворот руки, может изменить то, что задумал художник. Искажение надписи затрудняет понимание, однако увеличивает ее эстетичность. Написано может быть всё что угодно, в основном, это поток мыслей художника или высказывания известных людей, а может и произведение великого поэта.