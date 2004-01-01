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Без названия

Выставка каллиграфии Владимира Козачука

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События: Выставки.

Владимир увлёкся каллиграфией в старших классах школы, используя простые подручные средства. Начинал с классических шрифтов, в основном это была готика. В последствии освоил современную каллиграфию, и она по-настоящему увлекла его своей свободой линий и отсутствием шаблонов.

Для автора каллиграфия это не просто буквы нанесенные наобум на ту, или иную поверхность, а выражение себя через слова и штрихи, закрученные в композицию.
Каждый поворот руки, может изменить то, что задумал художник. Искажение надписи затрудняет понимание, однако увеличивает ее эстетичность. Написано может быть всё что угодно, в основном, это поток мыслей художника или высказывания известных людей, а может и произведение великого поэта.

Городской выставочный зал
c 13 декабря 2019 по 08 января 2020
Цены

Вход свободный
Телефоны для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

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