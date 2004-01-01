Вий. Страшная месть

Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».

Спектакль по мотивам произведений Н. В. Гоголя: повести «Вий» из сборника «Миргород» и рассказа «Страшная месть» из литературного цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Постановка воссоздает мир обычной действительности и мир нежити, мертвецов, страшилищ гоголевской прозы. Оба эти мира сближаются, и история Хомы Брута становится притчей о преодолении страхов, которые существуют у каждого человека и, порой, оказываются сильнее его.



Продолжительность – 1 час 20 минут (с антрактом)



Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда.

Художник-постановщик – Валерий Рачковский.

Композитор – Виталий Леонов.

Хореограф – Лариса Дубровская.

Премьера спектакля состоялась 7 декабря 2011 года.