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Вий. Страшная месть

Сценическая фантазия на гоголевские темы

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События: Спектакли.

Гастроли заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненский областной театр кукол».

Спектакль по мотивам произведений Н. В. Гоголя: повести «Вий» из сборника «Миргород» и рассказа «Страшная месть» из литературного цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Постановка воссоздает мир обычной действительности и мир нежити, мертвецов, страшилищ гоголевской прозы. Оба эти мира сближаются, и история Хомы Брута становится притчей о преодолении страхов, которые существуют у каждого человека и, порой, оказываются сильнее его.

Продолжительность  – 1 час 20 минут (с антрактом)
 

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда.
Художник-постановщик – Валерий Рачковский.
Композитор – Виталий Леонов.
Хореограф – Лариса Дубровская.

Премьера спектакля состоялась 7 декабря 2011 года.

Театр кукол
13 октября
14:00
18:00
Цены

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