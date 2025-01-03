Хрустальная туфелька Золушки

Жанр: Музыкальная сказка

Автор: Инсценировка М. Романенко

Вы знаете, где живёт Крёстная Фея?

Конечно же, в тыкве на грядке с шалфеем!

Вы знаете, кто в мире лучшие кони?

Конечно же, мыши, что дремлют в ладони.

И знайте, что бал – не поклоны и скука.

Принцессы так ловко стреляют из лука!

Простой лягушонок здесь станет лакеем…

Скорей! До удара часов мы успеем!

Запомните твёрдо девчонки, ребята:

Что «Золушка» имя от «Солнышка» взято,

Что туфелька – только обувка для танца.

А в сказках положено петь и… влюбляться!

Режиссёр-постановщик - Николай Гадомский

Художник-постановщик - Федор Архипов

Художник по свету - Павел Куделькин

Музыкальное оформление - Анатолий Шахов

Видеоконтент - Николай Гадомский

Балетмейстер - Рашид Залялутдинов

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Елена Царева, артисты: Николай Акулов, Екатерина Акулова, Диана Артемова, Анна Будовская, Александр Волков, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Николай Глухов, Лука Гришин, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Екатерина Деренжи, Ольга Заяц, Марина Застражникова, Евгений Застражников, Алексей Кинк, Мария Лобова, Юрий Луговых, Александр Покатнев, Ирина Рыдзелева, Михаил Романенко, Юлия Романенко, Олеся Трум.