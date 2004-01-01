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Хозяйка гостиницы

Известная классическая комедия Карло Гольдони

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События: Спектакли.

Трактирщица Мирандолина, избалованная мужским вниманием и поклонниками, столкнулась с пренебрежительным отношением к себе со стороны нового жильца Кавалера. Желая проучить грубияна, она затевает весёлую игру. Кавалер, до сих пор державшийся на расстоянии от всех женщин, поверив в её откровенность и бескорыстие, делает для хозяйки гостиницы исключение. Общаясь друг с другом, они оба неожиданно открыли для себя удовольствие от простого искреннего разговора.

Возникший взаимный интерес заставляет Мирандолину и Кавалера преодолевать дурные привычки поведения, ложные представления об отношениях мужчины и женщины.     Стремительная череда забавных событий подводит героев к черте, переступив которую они могли бы подняться над условностями, предрассудками, эгоизмом.

Но комедия, как жанр, не позволяет им сделать несколько последних решительных шагов, и все участники этой по-доброму смешной истории довольствуются уже имеющимся или весьма спорными приобретениями.

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