Валентин Сидоров – стендап-комик, актёр театра и кино, резидент проекта Standup шоу ТНТ и именно тот, чьи шутки вы ни раз могли слышать в коротких видео в соцсетях.

Не считая многочисленных выступлений в столице, в рамках предыдущего тура “Одна большая семья” Валентин посетил более 50 городов по всей России – от Архангельска до Южно-Сахалинска, – закрепив за собой статус одного из ведущих стендап-комиков страны.

Валентин возвращается с новой программой, где продолжает радовать зрителей своим уникальным комедийными стилем, оригинальной подачей материала, великолепной актерской игрой и остроумными наблюдениями, в которых каждый найдет себя.

Вас ждет незабываемый вечер, полный самоиронии, сарказма и смеха!