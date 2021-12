С Новым... Джазом!

Программа концерта:



1. П. Чайковский-Д.Эллингтон «Щелкунчик» в классическом и джазовом варианте: Увертюра, Па-де-труа, Трепак, Вальс цветов

2. Э. Григ-Д. Эллингтон «Пер Гюнт» в классическом и джазовом варианте: Утро, Танец Анитры, В пещере горного короля

3. Дюк Эллингтон джазовые стандарты: Night train, Satin doll, I got it bad, Caravan, Take the A train

Исполнители:

Александр ЗЛАТИН - фортепиано, Москва

Евгений ПОПОВ - скрипка

Ашот ХОЕЦЯН - скрипка

Марина ПИСЬМЕНСКАЯ - альт

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель

Андрей КРУПЕНЬКО - бас-гитара

Виталий КОНДАКОВ - ударные

Пианист Александр Златин (г. Москва) является лауреатом многочисленных российских и международных фортепианных конкурсов. Одна из весомых заслуг пианиста – победа на международном конкурсе «American protege» в США (г.Нью-Йорк), благодаря которому Александр Златин дал сольный концерт в одном из самых известных залов мира – Карнеги- холле.

2018 году пианист начинает сотрудничество с Народным артистом России, руководителем оркестра «Фонограф» Сергеем Жилиным, принимает участие в его фортепианных программах, выступает с Мэтром отечественного джаза дуэтом в городах России, в престижных залах Москвы – в Международном доме музыки, в Большом зале консерватории и др. Также Александр Златин активно выступает с сольными программами в России и за рубежом; сотрудничает с ведущими оркестрами России, такими как московский симфонический оркестр "Русская филармония" и др. Концерты артиста проходят всегда с огромным успехом, имеют положительный резонанс в прессе. Исполнение Александра Златина отличается техническим совершенством, глубоко индивидуальным подходом к произведению, чувством времени и стиля.