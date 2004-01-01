С 2007 года спектакль «Прыжок в свободу. История Рудольфа Нуреева» обрёл многочисленных восторженных зрителей по всему миру. Он повествует нам правдивую и очень понятную историю о звезде мировой величины - Рудольфе Нурееве.

Зрители станут свидетелями тернистого пути к славе, который начался для Нуреева в забытой Богом деревушке вблизи Иркутска и увенчался лучшими театральными сценами мира. Мы увидим разного Нуреева: неопытного и юного мальчишку, блестящего танцовщика Кировского театра и великого артиста, популярность которого сравнивали с популярностью Битлз. Его имя не сходило с первых полос газет, он стал первым русским танцовщиком, который руководил национальным театром Франции - «Гранд опера». Рудольф Нуреев оставил после себя огромное наследие, навсегда изменив не только правила работы в лучшем театре мира, но и нормы классического танца в мировом балете.

Спектакль «Прыжок в свободу» - это рассказ о тщетности богатства и славы перед лицом смерти. В рассвете сил актер заболевает тяжелой и неизлечимой болезнью. Главная тема этого спектакля - масштабность личности, которая не теряет свое достоинство и силу даже за пять минут до смерти, в эпизоде о последнем выходе на сцену суперзвезды…

Его смерть стала громом среди ясного неба для всей мировой общественности.

Звезда Нуреева стремительно взошла на небосклон и также стремительно сгорела, оставив после себя свет, который является ориентиром для всех артистов балета и по сей день.

Постановка относится к уникальному жанру - синтез драматического и балетного искусства.