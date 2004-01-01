Свои люди - сочтемся

Комедия «Свои люди – сочтёмся» была написана Александром Островским в 1849 году. Она является одной из самых знаменитых пьес великого драматурга наравне с «Бесприданницей», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другими. Писатель мастерски объединил в одном произведении описание быта местного купечества с сюжетной интригой.

Неожиданно в пьесе почти всё – купеческая семья, в которой развивается действие, яркий, богатый, колоритный, как будто подслушанный в жизни язык героев. И, конечно же, сюжет. Комическое в «Своих людях...» основано на неожиданных поворотах, на тонких сплетениях, на виртуозно разработанной интриге. Комедия не оставляла зрителя XIX века равнодушным и до сих пор является актуальной пьесой, вызывающей живой интерес современного человека.

«Это наш русский «Тартюф», и он не уступит своему старшему брату в достоинстве правды, силы и энергии» – отозвалась в 1849-м году о пьесе «Свои люди – сочтёмся» поэтесса Евдокия Растопчина.

Действующие лица и исполнители:

Самсон Силыч Большов – Евгений Патапчик

Аграфена Кондратьевна – Светлана Гришкеева – Юлия Макуева

Олимпиада Самсоновна – Надежда Позднякова

Лазарь Елизарыч Подхалюзин – Илья Сирин – Константин Тимофеев

Устинья Наумовна – Елена Варцева

Сысой Псоич Рисположенский – Дмитрий Лапин

Дворовая девочка – Маргарита Виноградова

Режиссёр-постановщик – Александр Шарапко

Художник-постановщик – Ольга Цылёва

Музыкальное оформление – Максим Мельник

Хореография – Мария Пысина