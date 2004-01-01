Свои люди - сочтемся
Спектакль по одной из самых знаменитых пьес великого драматурга Александра Островского
Спектакль по одной из самых знаменитых пьес великого драматурга Александра Островского
Комедия «Свои люди – сочтёмся» была написана Александром Островским в 1849 году. Она является одной из самых знаменитых пьес великого драматурга наравне с «Бесприданницей», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другими. Писатель мастерски объединил в одном произведении описание быта местного купечества с сюжетной интригой.
Неожиданно в пьесе почти всё – купеческая семья, в которой развивается действие, яркий, богатый, колоритный, как будто подслушанный в жизни язык героев. И, конечно же, сюжет. Комическое в «Своих людях...» основано на неожиданных поворотах, на тонких сплетениях, на виртуозно разработанной интриге. Комедия не оставляла зрителя XIX века равнодушным и до сих пор является актуальной пьесой, вызывающей живой интерес современного человека.
«Это наш русский «Тартюф», и он не уступит своему старшему брату в достоинстве правды, силы и энергии» – отозвалась в 1849-м году о пьесе «Свои люди – сочтёмся» поэтесса Евдокия Растопчина.
Действующие лица и исполнители:
Самсон Силыч Большов – Евгений Патапчик
Аграфена Кондратьевна – Светлана Гришкеева – Юлия Макуева
Олимпиада Самсоновна – Надежда Позднякова
Лазарь Елизарыч Подхалюзин – Илья Сирин – Константин Тимофеев
Устинья Наумовна – Елена Варцева
Сысой Псоич Рисположенский – Дмитрий Лапин
Дворовая девочка – Маргарита Виноградова
Режиссёр-постановщик – Александр Шарапко
Художник-постановщик – Ольга Цылёва
Музыкальное оформление – Максим Мельник
Хореография – Мария Пысина
Спектакль по пьесе Энтони Шеффера