Метель
Новый Художественный театр (город Челябинск)
Новый Художественный театр (город Челябинск)
Жанр: Мистическая драма
Автор: Леонид Леонов
Мистическая драма в 2-х действиях
Леонид Леонов
«Метель»
Режиссёр-постановщик – Евгений Гельфонд
Художник-постановщик – Сергей Александров
Режиссёр по пластике – Анна Смольникова
… Метель. Ещё со времён Пушкина с метелью в русском искусстве связано понятие – судьба. Пьеса одного из самых загадочных, недооценённых и удивительных русских писателей Леонида Леонова как раз о такой метели. «Мело, мело по всей земле, во все пределы…» – говорится в стихах Пастернака… В пьесе Леонова – тревожная зима в преддверии большой войны. Элементы исторической драмы и семейной саги, любовные треугольники и детективные сюжеты – всё смешалось в доме Сыроваровых в роковую предновогоднюю ночь. И только ли в доме Сыроваровых? Не во всех ли домах России того времени? Не в наших ли домах сегодня? Новый Художественный театр предлагает совершить путешествие в метельную синь 1930-х и поговорить о смысле жизни, о понятиях чести и совести, о тьме и свете, тепле и холоде, о том, что составляет бытие человеческого духа во все исторические эпохи.
Действующие лица:
Степан Сыроваров, директор чего-то – Алексей Зайков
Катерина, его жена – Татьяна Кельман
Порфирий, его брат – Клаудио Сальгадо
Зоя, дочь Катерины от первого брака – Татьяна Безрукавая
Марфа Касьяновна, тётка Сыроваровых – Евгения Зензина
Лизавета, предколхоза, её сестра – Наталья Шолохова
Зиночка, свой человек при Марфе – Ксения Бойко
Лопотухин, из бывших – Александр Майер
Валька, его дочь – Алёна Лугова
Сарпион Тёткин – Павел Мохнаткин
Иван Тёткин – Алексей Пименов
Серёжа Шабрин – Рустам Гареев
Мадали Ниязметов – Анатолий Коробейников
Товарищ Поташов А. Д. – Константин Талан
Мюзикл-шоу
Спектакль по одной из самых знаменитых пьес великого драматурга Александра Островского