Жанр: Мистическая драма

Автор: Леонид Леонов

Мистическая драма в 2-х действиях

Леонид Леонов

«Метель»

Режиссёр-постановщик – Евгений Гельфонд

Художник-постановщик – Сергей Александров

Режиссёр по пластике – Анна Смольникова

… Метель. Ещё со времён Пушкина с метелью в русском искусстве связано понятие – судьба. Пьеса одного из самых загадочных, недооценённых и удивительных русских писателей Леонида Леонова как раз о такой метели. «Мело, мело по всей земле, во все пределы…» – говорится в стихах Пастернака… В пьесе Леонова – тревожная зима в преддверии большой войны. Элементы исторической драмы и семейной саги, любовные треугольники и детективные сюжеты – всё смешалось в доме Сыроваровых в роковую предновогоднюю ночь. И только ли в доме Сыроваровых? Не во всех ли домах России того времени? Не в наших ли домах сегодня? Новый Художественный театр предлагает совершить путешествие в метельную синь 1930-х и поговорить о смысле жизни, о понятиях чести и совести, о тьме и свете, тепле и холоде, о том, что составляет бытие человеческого духа во все исторические эпохи.

Действующие лица:

Степан Сыроваров, директор чего-то – Алексей Зайков

Катерина, его жена – Татьяна Кельман

Порфирий, его брат – Клаудио Сальгадо

Зоя, дочь Катерины от первого брака – Татьяна Безрукавая

Марфа Касьяновна, тётка Сыроваровых – Евгения Зензина

Лизавета, предколхоза, её сестра – Наталья Шолохова

Зиночка, свой человек при Марфе – Ксения Бойко

Лопотухин, из бывших – Александр Майер

Валька, его дочь – Алёна Лугова

Сарпион Тёткин – Павел Мохнаткин

Иван Тёткин – Алексей Пименов

Серёжа Шабрин – Рустам Гареев

Мадали Ниязметов – Анатолий Коробейников

Товарищ Поташов А. Д. – Константин Талан