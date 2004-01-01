Ограничения: 12+

Концерт «От Испании до Великой Тартарии» - это фактически world music, уникальный сплав музыки фламенко, испанской гитары, русских мелодий, этно и джаза.

Почти вся музыка в программе — это авторская музыка гитариста и композитора из Санкт-Петербурга Михаила Савичева, гитариста легендарного Трио Лойко, номининантов на премию Гремми world music в 2019 году.

В своих авторских композициях Михаил мастерски соединяет и переплетает несколько культур: музыку фламенко с русскими мелодиями и песнями, испанскую гитару с ирландскими нотками, этно и джаза, а также музыку, навеянную временами Великой Тартарии.

Создавая этот проект, Михаил вдохновился знаменитым сочинением итальянского путешественника Марко Поло «Книга о разнообразии мира», которая раскрывает многогранность и в то же время единство многих народов и культур.

На протяжении всей программы виртуозные музыканты представят новый взгляд на искусство фламенко, связывая воедино музыку и культуры от Альгамбры, центра зарождения фламенко, до Московии — центра пересечения азиатской и европейской культур и мировоззрений.

Благодаря своеобразной красивой музыке, исполняемой на гитаре, духовых инстументах и перкуссиях, чарующему вокалу, изысканной грации, стремительным ритмам огненного танца фламенко-фьюжн, выразительной пластике движений танцовщицы Анастасии Климкиной , зритель попадает в мир настоящего волшебства и магии.

Исполнители:

Михаил Савичев —автор исполняемых композиций, гитара

Анастасия Климкина — танец фламенко-фьюжн

Артём Баграмов — перкуссия, бас гитара

Юлия Лошкарева — вокал

Сергей Клевенский — духовые инструменты