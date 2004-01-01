Однажды в Венеции

Новая программа для детей (и их родителей) из цикла «Жизнь замечательных композиторов» посвящена Антонио Вивальди. Его музыка — яркая и жизнерадостная, запоминается с первого прослушивания!

В программе прозвучат фрагменты знаменитых концертов из цикла «Времена года». Вы услышите, как бушует летняя гроза, как поют птицы и лают собаки, как лед скрипит под полозьями коньков, и многое другое!Музыканты познакомят маленьких слушателей с различными виртуозными сочинениями Антонио Вивальди.

Кроме того, вас ждет увлекательный рассказ о жизни композитора и о городе, в котором родилась его музыка — великолепной Венеции, столице карнавалов и музыкальных празднеств.В сезоне 23/24 года ансамбль «MozArt» исполнил первую программу из цикла «Жизнь замечательных композиторов», которая называлась «Мой друг — Моцарт!».Программа сразу полюбилась слушателям и многократно звучала в зале филармонии и других залах Мурманска и Мурманской области.

Ансамбль "MozArt":

Евгений ПОПОВ (скрипка)

Артур КЛОЧКОВ (скрипка)

Петр МАКАРОВ (фортепиано)

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ (виолончель) - ведущая

Евгения МОРОЗОВА (альт)

В программе: "Времена года" и другие известные сочинения Антонио Вивальди.