Концерт выдающегося исполнителя Евгения Финкельштейна станет представлением его нового альбома , выпущенного Российской фирмой "Мелодия" . И программа концерта, и новый диск называются -"Шедевры пяти столетий". В первом отделении будет звучать итальянская, немецкая, английская, французская музыка XVII-XVIII веков: Замбони, Маре, де Сент-Коломб, Абель,, а во втором - русская гитарная музыка XIX-XXI столетий: Александров, Аксёнов, Шебалин, Мосолов, Руднев. Гитара будет представлена в высшей степени разнообразно: человечное и масштабное Барокко, задушевные, романтичные пьесы девятнадцатого века и обработки русских народных песен, энергичные , характерные произведения, написанные Российскими авторами в XX-XXI столетии.

Евгений Финкельштейн – выдающийся российский гитарист, лауреат международных конкурсов, профессор Академии им. Маймонида (Москва). Выступления Евгения Финкельштейна отличает необыкновенная красота звука, тонкость и выразительная сила, изысканность репертуара.

Евгений Финкельштейн регулярно выступает вместе с Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы». С большим успехом в Малом Зале московской государственной консерватории прошел концерт, в котором Евгений Финкельштейн и Юрий Башмет исполнили двойной концерт А. Вивальди ре минор для альта, гитары и струнных.

Евгений Финкельштейн родился в Москве в 1972 году, учился у выдающихся русских музыкантов: Александра Фраучи, Никиты Кошкина, Камилла Фраучи, Александра Гитмана. Является лауреатом международных конкурсов классической гитары: 1995 – в Москве, 1995 – «Гитара в России» (Воронеж), 1996 – «Весна гитары» (Printemps de la Guitare , Бельгия).

Евгений Финкельштейн постоянно приглашается в жюри международных и всероссийских конкурсов: им. Александра Фраучи в Москве, «Виртуозы гитары» (Санкт-Петербург), в Никосии(Кипр), в Риге, Таллине и многих других.