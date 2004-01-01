158898

Ночь музеев: Краеведческий музей

Всероссийская культурная акция в Краеведческом музее

0
Я иду
Ваша оценка
События: Творческие вечера, Акции, Вечер отдыха.

В этом году акция проходит под лозунгом «Больше, чем музей» и приурочена Международному дню музеев, Году культурного наследия народов России, 77-летней годовщине Великой Победы.

В этот вечер программа мероприятий максимально разнообразна:

18:00 – 21:30 – детская развлекательная программа, 0+

  • • средневековые игры
  • • фотозоны
  • • творческие мастерские
  • • интерактивные площадки
  • • краеведческий диктант
  • • мастер-классы
  • • лавка «Музей призов»
  • • аквагрим

21:30 – 02:00 – развлекательная программа, 16+

  • • автобусные обзорные экскурсии по г. Мурманску
  • • музыкальные выступления
  • • демонстрация фильмов
  • • тематические экскурсии и музейные занятия

Акция в других музеях города:

Городской выставочный зал

Художественный музей

Цены

В этот день касса музея работает с 17:30 до 01:00.
Вход в музей согласно прейскуранту. С 23:00 – вход в музей бесплатный.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?