Ночь музеев: Краеведческий музей
Всероссийская культурная акция в Краеведческом музее
Всероссийская культурная акция в Краеведческом музее
В этом году акция проходит под лозунгом «Больше, чем музей» и приурочена Международному дню музеев, Году культурного наследия народов России, 77-летней годовщине Великой Победы.
В этот вечер программа мероприятий максимально разнообразна:
18:00 – 21:30 – детская развлекательная программа, 0+
21:30 – 02:00 – развлекательная программа, 16+
Акция в других музеях города:
В этот день касса музея работает с 17:30 до 01:00.
Вход в музей согласно прейскуранту. С 23:00 – вход в музей бесплатный.