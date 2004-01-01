Ночь музеев: Краеведческий музей

В этом году акция проходит под лозунгом «Больше, чем музей» и приурочена Международному дню музеев, Году культурного наследия народов России, 77-летней годовщине Великой Победы.



В этот вечер программа мероприятий максимально разнообразна:



18:00 – 21:30 – детская развлекательная программа, 0+

• средневековые игры

• фотозоны

• творческие мастерские

• интерактивные площадки

• краеведческий диктант

• мастер-классы

• лавка «Музей призов»

• аквагрим

21:30 – 02:00 – развлекательная программа, 16+

• автобусные обзорные экскурсии по г. Мурманску

• музыкальные выступления

• демонстрация фильмов

• тематические экскурсии и музейные занятия

Акция в других музеях города:

Городской выставочный зал

Художественный музей