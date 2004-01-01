Ночь музеев: Художественный музей

Акция посвящена Году культурного наследия народов России и Международному дню музеев. Девиз акции – «Больше чем музей».

В главном здании музея (ул. Коминтерна д.13)

В главном здании музея (ул. Коминтерна д.13) акция начнётся с выступления камерного хора «Amadeus».

Малыши и их родители смогут принять участие в различных мастер-классах и экспериментах, раскрыть творческие способности в пространстве арт-остановки «Чудо-чудное, диво-дивное. Городецкая роспись», провести время с пользой в «Семейной Арт-гостиной».

Вас ждёт выставка-продажа «Торопись, честной народ,

тебя ярмарка зовет!» от мастеров «Дома ремёсел», фотозона в народном стиле, творческий конкурс «Повтори художника».

На площадке главного задания состоится показ лучших коллекций фестиваля молодых художников и дизайнеров одежды «НаМОДнение».

Туристический информационный центр Мурманской области расскажет о 10 причинах влюбиться в Мурманскую область, проведёт моментальную викторину, отправит открытку вашему другу с помощью волшебного почтового ящика.

Окунёмся в историю танца, от средневекового до танцев начала XX века, вместе со студией исторических танцев «Шатлен» и студией народного европейского танца «Пустошь», подведём итоги выставки «Плакат молодых художников» и акции «Следуй за мной в музей»,

Мастер-класс от детского развивающего центра «Точка роста», аквагрим, роспись сумки, выступление групп «VAGABONDS», «STEREOFJORD» и «SHOWTIME!», премьера фильма «PAPA SRAPA» – это, и многое другое ждет зрителей в главном здании Мурманского областного художественного музея!

Одним из самых ярких событий Ночи музеев станет открытие выставки участников проекта «Сезоны Современного искусства» и «Каскад». В ходе мероприятия состоятся экскурсии, а также перформанс от участников выставки.

Dead Rave завершит акцию диджей-сетом.

Отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея» в здании филармонии (ул. Софьи Перовской, д.3, II этаж)

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» в здании филармонии (ул. Софьи Перовской, д.3, II этаж) акцию откроет вокальный академический ансамбль «Эвридика».

В течение всей «Ночи музеев», начиная с 17:00, для всех посетителей будет работать историческая платформа «Точка отсчета», которая познакомит с ключевыми деятелями культуры в истории, – с «платформами» также можно (и нужно!) будет взаимодействовать, оставляя свои впечатления на них.

Любой гость музея может получить маршрутный лист «Музейная экспедиция», чтобы исследовать все залы отдела и принять участие в конкурсе, отправив нам самое красивое фото с мероприятия!

Эксперименты с материалами, экскурсии и мастер-классы по временным выставкам, историческая игра, посвященная Петру I, премьера короткометражного фильма «Молитва» местной киностудии «Stan Production» и встреча с авторами картины, и, впервые, специально подготовленный киберакустический сет знакомой многим поп-панк группы «Почтовая служба Бангкока» – всё это ждёт зрителей на площадке музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

В завершение состоится перформативная беседа о том, возможно ли, что один художник или одна картина изменили мир.

Отдел народного искусства и ремёсел (Дом ремёсел, ул. Книповича, д. 23а).

Накануне Дня славянской письменности и культуры вспомним тех, кто создал азбуку Кирилла и Мефодия. Расскажем несколько малоизвестных фактов об их жизни и деятельности. Изготовим «Добро» из фетра.

Конечно, Дом ремесел нельзя представить без творческих мастерских!

На мастер-классе «Волшебная глина» от гончарной школы «Колокол» опытные преподаватели-гончары расскажут о свойствах глины. Участники узнают, как легко и в то же время сложно сотворить чудо своими руками.

А потом мы поиграем! Узнаем, какие игры и вечеринки были популярны у русского народа. Послушаем задорные мелодии народного самодеятельного коллектива Кольского районного центра культуры ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши» и даже потанцуем.

Затем прикоснемся к истории! Гости из Областной универсальной научной библиотеки представят мультимедийную презентацию виртуальной выставки литературы в специальных форматах, расскажут, как снимается кино, продемонстрируют модный Бэк-стейшн за кадром.

Из фондового собрания Мурманского областного художественного музея к нам приедет коллекция настоящих старинных утюгов. Такого вы еще не видели!

Приглашаем поучаствовать в работе интереснейших творческих мастерских «Саамское рукоделие» и «Традиционная вышивка поморов».

А еще вас ждет встреча с художником-живописцем, заслуженным художником РФ Р.С. Чебатуриной, которая проведёт уникальный мастер-класс «Мезенская роспись».

Завершит акцию «Ночь музеев» в отделе народного искусства и ремесел выступление солистов ансамбля Духовно-просветительского центра – «Благовест» г. Североморск «Колокольный звон в гармонии Небесного и земного…».

В течение всей «Ночи музеев» на всех трех площадках Мурманского областного художественного музея гостей ждут розыгрыши призов, экскурсии и викторины – каждый сможет найти то, что ему по душе.

Акция в других музеях города:

Городской выставочный зал

Краеведческий музей