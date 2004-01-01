Ночь музеев: Городской выставочный зал

Тема мероприятия: "Сказки гуляют по свету".

В программе:

18.00-19.00

- мастер-класс по художественной росписи "Жар-птица" от Татьяны Трыханкиной;

- мастер-класс по свит-дизайну "Аленький цветочек" от Натальи Ермаковой;

- мастер-класс по тряпичной игрушке от Татьяны Мартыненко.

19.00-19.30

- Интерактивный музыкальный спектакль-мастер-класс "Про храброго Зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост", по мотивам сказки Д. Мамина-Сибиряка. Проводят Юлия Макарова и Ольга Чехова.

19:30-20.00

Лекция о сказке в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве «Сказки гуляют по свету» от искусствоведа Ольги Чеховой.

20:00-21:00

Лекция - мастер-класс по книжной иллюстрации от Марины Мосиной.

Место проведения мероприятия: г.Мурманск, ул. Октябрьская, д. 22

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Телефон для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

Е-mail: exhall2015@yandex.ru

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