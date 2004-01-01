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Незнайка и Ко

Концерт группы «До-ми-но»

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События: Концерты.

Программа концерта:

Д.Кабалевский
Четыре пьесы из сюиты Комедианты»: Пролог, Галоп, Вальс, Марш
Прелюдия №11
Рондо
Этюд ля минор

Т.Хренников
Прелюдия

Н.Кошкин
Ашер-вальс (фрагмент)

В.Козлов
Полька

Э.Вилла-Лобос
Мазурка

М.Минков, слова Ю.Энтина
Гимн Незнайки

А.Островский, слова З.Петровой
До,ре,ми,фа,соль…

В.Шаинский, слова Э.Успенского
Дети любят рисовать

С.Никитин, слова Ю.Мориц
Абракадабра

Исполнители:

Татьяна СМИРНОВА – ведущая
Елена САФОНОВА – скрипка
Андрей СКОРОХОДОВ – гитара
Мария МАКАРОВА –фортепиано
Екатерина УСАТЕНКО – флейта
Маргарита ГЕРАСИМЕНКО - вокал

Филармония
12 декабря
14:00

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