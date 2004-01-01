Незнайка и Ко
Концерт группы «До-ми-но»
Концерт группы «До-ми-но»
Программа концерта:
Д.Кабалевский
Четыре пьесы из сюиты Комедианты»: Пролог, Галоп, Вальс, Марш
Прелюдия №11
Рондо
Этюд ля минор
Т.Хренников
Прелюдия
Н.Кошкин
Ашер-вальс (фрагмент)
В.Козлов
Полька
Э.Вилла-Лобос
Мазурка
М.Минков, слова Ю.Энтина
Гимн Незнайки
А.Островский, слова З.Петровой
До,ре,ми,фа,соль…
В.Шаинский, слова Э.Успенского
Дети любят рисовать
С.Никитин, слова Ю.Мориц
Абракадабра
Исполнители:
Татьяна СМИРНОВА – ведущая
Елена САФОНОВА – скрипка
Андрей СКОРОХОДОВ – гитара
Мария МАКАРОВА –фортепиано
Екатерина УСАТЕНКО – флейта
Маргарита ГЕРАСИМЕНКО - вокал