Неоклассика и не только

Лучшие и любимые произведения, а также новые яркие премьеры - такой будет концертная программа легендарного гитариста, композитора, заслуженного артиста России, кавалера Ордена Дружбы Виктора Зинчука!

Диапазон репертуара поражает широтой и разнообразием: в одном концерте органично звучит музыка XVI - XVIII веков и классика современности, авторские композиции и кельтская народная музыка. Моцарт, Бах, Бетховен, Рахманинов, Огинский, Грибоедов - каждый концерт Маэстро - это настоящее путешествие для слушателя в мир великих имен и бессмертных произведений.

Имя Виктора Зинчука хорошо известно уже нескольким поколениям любителей музыки и гитары. Более 40 лет Маэстро не перестает удивлять и влюблять в себя зрителей. Его обработки классической музыки на электрогитаре стали эталоном. А акустические альбомы входят в топ- прослушиваний инструментальной музыки популярных сервисов.

Но в отличие от медиа и альбомов живой концерт - это всегда феерия яркого, заряжающего энергией и вдохновением Звука и Таланта . Богатейший музыкальный опыт позволяет Виктору Зинчуку представлять разные музыкальные стили: Неоклассика (так назывался альбом, который вышел в свет еще в 90-х), Фьюжн, Кельтская музыка, Рок и даже Джаз Мануш.

Все эти направления гармонично обьединяются своим, присущим только Виктору, прочтением. Вы попадете на феерический гитарный праздник! Приглашаем всех наших друзей, любителей хорошей музыки и гитары!