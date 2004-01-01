Кругосветное путешествие со скрипкой и органом

Программа концерта

1 отделение



Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) Фантазия соль мажор BWV 572



Джузеппе Тартини (1692-1770) Соната соль минор "Покинутая Дидона" для скрипки и basso-continuo:

1. Affetuoso

2. Presto

3. Allegro



Анонимный испанский автор XVII века Баталия 5 тона, Эхо корнета



Фриц Крейслер (1875-1962) «Прелюдия и аллегро (в стиле Г.Пуньяни)» для скрипки и фортепиано (переложение для скрипки и органа)



Луи Вьерн (1870-1937) "Вестминстерские колокола"





2 отделение



Вячеслав Каратыгин (1875-1925) Прелюдия и фуга «в русском стиле»



Йозеф Габриэль Райнбергер (1839-1901) Две пьесы из цикла "Шесть пьес для скрипки и органа" ор. 150:

1. Тема с вариациями

2. Вечерняя песня



Сезар Франк (1822-1890) Хорал №3 ля минор



Ханс-Андре Штамм (р. 1958) “Rondo alla latina” ("Рондо в латинском стиле")

"Toccata Gaelica" ("Гэльская токката") для скрипки и органа



Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая.



Анна Юркова (орган)

Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальностям «музыковедение» (2008 г., класс профессора В. Н. Юнусовой) и «орган» (2011 г., класс доцента Л. Б. Шишхановой) и аспирантуру (руководитель — доцент Л. Б. Шишханова). Во время обучения в аспирантуре занималась факультативно клавесином в классе доцента Т. А. Зенаишвили. Лауреат Третьего Международного конкурса органистов В. Кикты (Москва, 2008) и Первого международного фестиваля-конкурса органистов «Organ Art» (Казахстан, Караганда, 2014). Участница многочисленных мастер-классов, в том числе в рамках летних органных академий в Германии, Австрии и Голландии. С 2009 г. — преподаватель органа ДМШ им. М. Л. Таривердиева.



Наталья Дьяченко (скрипка)

Начала заниматься музыкой с 5 лет. Окончила МГК им. П.И. Чайковского, класс профессора И. В. Бочковой. С декабря 2012г. – аспирант – стажер - ассистент в МГК им. П.И.Чайковсого. С 15 лет участвовала в международных фестивалях и конкурсах, играла с оркестрами, в камерных составах и сольно с такими дирижерами, как Кристоф Эшенбах, Валерий Гергиев, Курт Мазур и другими.

Лауреат ll премии Всероссийского конкурса Камерных ансамблей (2011г.);

Лауреат l премии Международного конкурса камерных ансамблей и струнных квартетов им. Овчарека ( 2011г.);

Участница мастер-классов в Германии по струнному квартету.

Призёр фестиваля в Германии (Берлин, 2013). Приз - сольный концерт в консерватории Берлина.