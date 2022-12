Программа концерта:

Дж.Гершвин

Песни:

Обнимая тебя/Embraceable you

Но не для меня/But not for me

Кто-то будет меня охранять / Someone to watch over me

О,леди, будьте добры/ Oh ,Lady be good

Под Штрауса / By Strauss

фортепиано соло:

Я построю лестницу в рай/ I’ll build a stairway to Paradise

Искреннее чувство/That certain feeling

Хлопайте в ладоши/Clap yo’ hands

Г.Aрлен Над радугой /Over the rainbow

Ф.Холландер Позволь мне стать твоей Кармен/Lass mich einmal deine Carmen sein

Э.Aбез Настоящий парень/Nature boy

В.Юменс Чай вдвоем/Tea for two

И.Дунаевский Песенка капитана

Заздравная

Песня о любви

Весна

Колыбельная

Г.Манчини Лунная река/Moon river

А. Пьяццола Libertangо

А.Пьяццола Ave Maria

Дж.Гершвин Рапсодия в стиле блюз (транскрипция для фортепиано соло)

Любимый мой/The man I love

Кто-то любит меня/Somebody loves me

Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»/Summertime

Мой ритм/I got rhythm



Джордж Гершвин и его время

К 120-летию со дня рождения композитора



26-го сентября 2018 года исполнилось 120 лет со дня рождения знаменитого американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина. Уникальный самородок, вся музыка которого по существу была сплошной импровизацией, вошел в историю как первопроходец, сумевший соединить классику и джаз. Его музыка узнаваема своей экспрессией, острым ритмом и оригинальными мелодиями. Как композитор он смог остаться самим собой, стать интересным и понятным для любого слушателя. Вместе с братом Айрой (автором текстов) им написано более 20 мюзиклов для Бродвея и кино. Но самыми знаковыми произведениями, принесшими Джорджу Гершвину мировую славу, стали «Рапсодия в стиле блюз», симфоническая поэма «Американец в Париже» и уникальная опера «Порги и Бесс».

В программе концерта прозвучат самые любимые песни композитора “The man I love”, “I got rhythm”, ”Summertime”, а также «Рапсодия в стиле блюз».

Гершвин оказал влияние на многих своих современников и последователей. В концерте прозвучат песни Курта Вайля, Исаака Дунаевского, Фридриха Холландера, Астора Пьяццолы, Генри Манчини в исполнении блестящих петербургских музыкантов заслуженной артистки России Галины Сидоренко и лауреата международных конкурсов Олега Вайнштейна.

Галине Сидоренко подвластны различные жанры и стили от классики до джаза и композиций в стиле хард-рока. Впервые исполнила музыку Гершвина в 1998 году на сцене Малого зала Филармонии, благодаря сотрудничеству с виртуозным пианистом Михаилом Аптекманом. С тех пор эти песни стали неотъемлемой частью ее «золотого» репертуара.

Олег Вайнштейн , несмотря на любовь к классике, не мыслит своей концертной жизни без музыки Гершвина и его знаменитой «Рапсодии».



Галина Сидоренко

меццо-сопрано

Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов ГАЛИНА СИДОРЕНКО окончила Петербургскую консерваторию. Номинант премий «Золотая маска» и «Золотой софит», лауреат международных конкурсов. Сотрудничала с Мариинским театром, с труппой которого гастролировала в Ла Скала, театре Реал и баден-баденском Фестшпильхаусе. Выступала в Вашингтонском национальном, Вроцлавском и Норвежском оперных театрах. Выступала под управлением таких дирижеров, как Ю.Темирканов, Г.Рождественсий, А.Дмитриев, Л.Кремер, М.Танг, Ю.Домаркас, Г.Ринкявичус, Н.Алексеев, С.Сондецкис, Ф.Мастранжело, К.Орбелян; сотрудничала с режиссерами, в числе которых Т.Палмер, М.Доминго, Ш.Рубо, А.Кончаловский. Ведет активную концертную деятельность. Имеет записи на радио, телевидении, CD и DVD.



Олег Вайнштейн

Фортепиано

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (класс заслуженной артистки России, профессора Татьяны Загоровской).

В настоящее время пианист является доцентом на кафедре специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, а также ведёт интенсивную концертную деятельность.

Олег Вайнштейн является лауреатом международных конкурсов, в том числе V премии Европейского конкурса пианистов им. Шопена (Германия, 1999), I премии IV Международного конкурса пианистов (Франция, 2004), участником многих престижных музыкальных фестивалей: «Музыкальная весна», «Звезды на Байкале», Shanghai Summer Music Festival, «Пасхальный фестиваль» и других.

В своём творчестве Олег Вайнштейн уделяет большое внимание камерной музыке и работе с вокалистами. Среди его постоянных творческих партнёров - народные артисты России Василий Герелло и Олег Погудин. Также пианист сотрудничает с заслуженными артистками России Вероникой Джиоевой, Марией Людько, Валерией Стенькиной, Галиной Сидоренко…

Олег Вайнштейн является почетным членом филармонического общества, членом Шопеновского общества Санкт-Петербурга. Его запись произведений Шопена отмечена благодарностью министерства культуры Польши.