Дуэт пара. Программа стоп, стоп музыка

Зульфия Чотчаева и Ислам Мальсуйгенов, заслуженные артисты Карачаево-Черкесии. Визитной карточкой дуэта является композиция «Стоп музыка». Со дня своего выхода песня стабильно набирает популярность, а стилизованный под 90-е клип набрал уже более 5 600 000 просмотров. Суммарно на все видео с песней «Стоп музыка» в YouTube около 140 000 000 просмотров. Гости популярного ток-шоу "Привет, Андрей" и радио Шансон "Прямой эфир со звездой", музыкальных фестивалей и марафонов. В 2024 году прошли успешные гастроли коллектива в более 50 городах России.

Возрастная категория 6+

Ребенок до 5 лет включительно бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.



Продолжительность концерта 1 час 10 мин