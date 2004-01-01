Выставка "Дуальность" - это совместный проект мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева , представляет собой иммерсивный опыт, выраженный в виде графических работ и каллиграфических объектов, в современной подаче.

Лейтмотивом проекта стал искусственный розовый свет, хорошо знакомый жителям Заполярья. В выставке он выходит за пределы окон и становится самостоятельной графической единицей, а взгляды соавторов проекта в чем то соприкасаются, однако остаются само-цельными. Отправной точкой проекта стало участие в арт-резиденции «Сумеречная зона» от кураторской группы Фрайдеймилк, при поддержке центра «Вторая школа» в Никеле.

Выставка в "21А" — последняя из серии, выставку уже успели увидеть жители Апатит, Мурманска и Полярного. Совершая путешествие сквозь полярную ночь, экспозиция каждый раз немного менялась и сейчас, перед самой весной, авторы предлагают еще немного поразмышлять, почему же мы любим полярную ночь.

Проект реализован благодаря поддержке программы "Актуальное искусство" Министерства культуры Мурманской области.

6 марта - Артист-ток: встреча с художниками Марией Михайленко и Юрием Шачневым

Мария Михайленко и Юрий Шачнев – авторы выставки «Дуальность», которая открылась в Центре современного искусства. Это иммерсивный опыт, выраженный в виде графических работ и каллиграфических объектов. Лейтмотивом проекта стал искусственный розовый свет, хорошо знакомый жителям Заполярья.

Творчество художников хорошо известно любителям искусства. Мария Михайленко - председатель Мурманского областного отделения «Союза художников России», активный участник городских, областных, всероссийских и международных проектов. Она отдает предпочтения печатной графике, линогравюре и гравюре на картоне. В рамках выставки Мария представляет серию графических работ.

Юрий Шачнев - художник-график, каллиграф, член Мурманского областного отделения «Союза художников России». В рамках выставки Юрий экспериментирует с материалами и техниками. Художник выходит в новое для себя поле, создавая серию различных объектов, каждый из которых работает за счет каллиграфии, света, движения и отражений.

Гости встречи смогут задать вопросы авторам выставки «Дуальность», авторы готовы поделиться секретами создания работ.