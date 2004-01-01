Мурманский областной художественный музей представляет выставку «День сумочки» из цикла выставок «Простые вещи»!



Сумки – это не просто предметы удобства для ношения вещей. Они являются важными символами моды, стиля и даже социокультурных изменений. История сумок простирается на протяжении веков, и каждая эпоха приносила свои уникальные стили и функциональные особенности. Сегодня модные женские сумочки шьют из самого разного материала – текстиля, кожзаменителей, бархата. Декор также может быть самым разнообразным – бахрома, заклепки, стразы, вышивка, цепочки, ремешки, пряжки, рельефные стежки, шнуровка, молнии и многое другое. На выставке будут представлены сумки из частных коллекций.