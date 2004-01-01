Прикоснуться к Арктике

Проект посвящен интерпретации исторического наследия Арктики средствами художественной культуры и созданию доступной среды для слепых и слабовидящих людей. В рамках проекта создана уникальная серия из восьми тактильных барельефов, рассказывающих об истории Российской Арктики. Каждый из барельефов — это оригинальная авторская композиция высокого художественного уровня, выполненная профессиональными скульпторами. Тщательно отобранные сюжеты, подготовленные на базе исторических источников, максимально широко и емко представляют историю Арктического региона в лицах и событиях, что особенно важно в связи с недостаточностью тактильных источников для людей с нарушениями зрения.

Слепые и слабовидящие люди применяют особые методы познания исторической и эстетической части мира, и задача музеев — расширять их точки соприкосновения с историко-культурным наследием. На сегодняшний момент немало шедевров живописи переведено музеями в тактильный формат, чтобы незрячие могли ощутить особенности их композиции, сюжета и пластики. Однако тактильные копии живописных произведений не могут дать полноценное представление об эстетике объекта. Художественно-пластический аспект теряется при переводе изображения в схематичный формат. Кроме того, исторические сюжеты достаточно редки среди экспонатов такого плана. Важно также отметить, что несмотря на общее увеличение интереса к тактильным экспонатам, в регионах ощущается их нехватка.

В Мурманском областном художественном музее с 2014 года реализуется проект «Язык искусства по Брайлю» – постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI вв.», также в 2023 году были созданы тактильные копии 5 живописных произведений из собрания музея, которые экспонируются в постоянной экспозиции музея

Изучая произведения проекта, зритель получает возможность погрузиться в культуру Арктики, лично прочувствовать исторические события — и героические, и трагичные. Сюжеты «Природа и животный мир Арктики», «Кольские саамы и Русская Лапландия», «Поморы и Русский Север» знакомят с природным ландшафтом Арктики, а также особенностями жизни людей прошлого в тяжелых условиях. Барельефы отображают и самые яркие черты культуры саамов и поморов, чьи уникальные этнокультурные традиции способны репрезентировать культуру Кольского Севера в общероссийском пространстве.

Руководство историко-культурным сопровождением проекта осуществляет Терещенко Елена Юрьевна, доктор культурологии, профессор Мурманского арктического университета. Авторами тактильных барельефов являются профессиональные скульпторы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, Карпова Василиса Николаевна и Карпова Наталья Александровна.

Руководство тифлосопровождением проекта осуществляют Голишникова Елена Ильинична, кандидат педагогических наук, руководитель социально-значимых проектов, посвященных социализации детей с ОВЗ и Санташова Олеся Владимировна, педагог-психолог Мурманской коррекционной школы-интерната №3. Образовательную деятельность в рамках проекта, в том числе подготовку волонтеров, способных провести экскурсию по тактильной экспозиции, курирует Желнина Зоя Юрьевна, кандидат философских наук, доцент Мурманского арктического университета, специалист в области туризма. Проект реализуется под общим руководством Базановой Екатерины Андреевны, специалиста в области выставочной деятельности и творческих проектов.

Экспозиционные комплекты созданы в трех экземплярах, два из которых переданы в музеи Санкт-Петербурга и Архангельска, что позволило расширить географию проекта и укрепить сотрудничество между учреждениями образования и культуры. В Мурманский областной художественный музей комплект передан на 5 лет.

Проект Мурманского Арктического Университета реализован в рамках программы «Музей без границ» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.