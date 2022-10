Дорога из чёрно-белых клавиш

"Позади множество интересных проектов, встреч, прекрасной музыки, поездок, фестивалей, добрых воспоминаний. Но эта программа – не творческий отчет или подведение итогов, а скорее желание пригласить для совместного музицирования увлеченных соратников по профессии, поэкспериментировать с аранжировками, поделиться со слушателями тем, что мне сейчас интересно. И, кроме того, напомнить о тех коллегах и друзьях, с кем долгие годы работала в филармонии: Антонине Панченко, Александре Бобине - Шмидте, Дмитрии Гилëве, Светлане Осягиной, Алле Сухомлиной, Наталье Горбуновой. Очень приятно, что в этой программе принимает участие Елена Боброва, с которой связывает не только яркая филармоническая жизнь, но и давняя дружба.

Конечно, в одном концерте невозможно собрать всех, с кем бы с радостью встретилась на сцене, да и несыгранной пока чудесной музыки огромное количество. Так что, надеюсь, продолжение следует!

Жду вас 21 октября в 19 часов в Концертном зале Мурманской областной филармонии."

Алëна Лебедева.

В программе классический кроссовер, джазовая и народная музыка, эстрадные песни, киномелодии.

1 отделение

1. M. Legrand How do you keep the music playing из фильма "Лучшие друзья"

Исполнители: Роман Гранкин (саксофон), Константин Иванов (гитара), Алëна Лебедева(фортепиано), Андрей Крупéнько(бас-гитара), Виталий Кондаков (ударные), Сергей Дудецкий (перкуссия) Солистки Ольга Полигова и Анастасия Бушманова

2. A. Hamilton Cry me a river Поëт Анастасия Никитина

3. А. Эшпай Неповторимая весна Солистка Анастасия Никитина

4. J. Mandel The shadow of your smile из кинофильма "Кулик" Фортепианную версию О. Питерсона исполнит Алëна Лебедева в сопровождении инструментального ансамбля.

5. H. Purcell Ария Дидоны из оперы "Дидона и Эней"(аранжировка для дуэта в сопровождении бэнда А. Лебедевой) Две ипостаси Дидоны прозвучат в исполнении Ольги Полиговой и Анастасии Никитиной

6. G.de Paul You don't know what love is Интерпретация знаменитой джазовой баллады прозвучит в исполнении инструментального квартета

7. B. White Never gonna give you up Поют Анастасия Бушманова и Анастасия Никитина

8. F. Chopin-B. Powel-А. Лебедева Samba em preludio Солистка Анастасия Никитина

9. Э. Сежурне Losa Играет ансамбль "Ударная компания"

10. G. Gershwin The man I love прозвучит в исполнении Ольги Полиговой (аранжировка Ударной компании)

11. И. Корнелюк-И. Оловников-А. Лебедева Пролог из музыки к фильму "Мастер и Маргарита" Партию органа исполняет Елена Боброва

12. B. Andersson I know him so well Дуэт из мюзикла "Chess" исполнят Анастасия Никитина и Ольга Полигова

13. R. Kraft Beautiful Maria of my soul Дуэт из фильма "Короли мамбо". Поют Ольга Полигова и Анастасия Никитина. Соло на саксофоне Роман Гранкин

14. Burt Bacharach That's what friends are for прозвучит в исполнении вокального трио в сопровождении ансамбля. На мелодике - Софья Федотова.



2 отделение

1.Терем-Квартет Пëтр Ильич гуляет по Фонтанке - Фантазия N2 на темы из альбома П. И. Чайковского "Времена года" Играют Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра), Алëна Лебедева (фортепиано), Станислав Одиноков (бас-гитара), Виталий Кондаков (ксилофон, кампанелли) и Сергей Дудецкий (перкуссия)

2. К.Шаханов Баллада Исполнители: Екатерина Усатенко (флейта), Зоя Башко (флейта), Софья Федотова (саксофон), Роман Гранкин (саксофон), струнный ансамбль Мурманской филармонии, Алëна Лебедева (фортепиано), Константин Иванов (гитара), Елена Гусева (домра), Светлана Китаева (домра), Роман Соколов (баян), Станислав Одиноков (бас-гитара), Виталий Кондаков (кампанелли), Сергей Дудецкий (ударные). Солистка Ирина Волокославская (кантеле)

3. А. Пьяццолла Yo soy Maria из танго-опериты «Мария де Буэнос-Айрес» (аранжировка H. Ferrer и М. Тоцкого) прозвучит в исполнении Ашота Хоецяна (скрипка), Евгения Попова (скрипка), Константина Иванова (гитара), Станислава Одинокова (бас- гитара), Алëны Лебедевой (фортепиано), Романа Соколова (баян), Виталия Кондакова (ксилофон), Сергея Дудецкого (кахон), Егора Радченко (перкуссия) и Кирилла Четвëркина (перкуссия). Вокал - Ольга Полигова

4. T. Huljic Claudine На сцене Струнный ансамбль Мурманской областной филармонии, руководитель Евгений Попов. Солистка Алëна Лебедева

5. М. Таривердиев Снег над Ленинградом из музыки к фильму "Ирония судьбы или с лëгким паром"

6. Г. Канчели Маленькая Данелиада. Солисты Евгений Попов(скрипка), Алëна Лебедева (фортепиано)

7. H. Mancini Moon river из кинофильма "Завтрак у Тиффани" (аранжировка Р. Абязова) Поëт Ольга Полигова

8. А. Бабаджанян Ноктюрн Солистка Алëна Лебедева

9. G.Douglas What a wonderful world (аранжировка И. Ситкина) Солистки Анастасия Никитина и Ольга Полигова

10. F. Lai Love story (аранжировка С. Сиротина)

11. А. Цфасман Полька из "Джазовой сюиты" Солистка Алëна Лебедева

12. E. Garner Misty (аранжировка Р. Абязова) Солист - Ашот Хоецян (скрипка)

13. John Kander & Fred Ebb New York, New York из одноимëнного фильма. (аранжировка Р. Абязова) Поëт Ольга Полигова

14. Benny Andersson & Björn Ulvaeus Happy New Year (аранжировка А. Медведева) На сцене вокальное трио, струнный ансамбль Мурманской филармонии, ансамбль "Ударная компания", коллеги, выпускники, студенты и друзья, участники этого концерта.



Участники концерта:



Ансамбль "Ударная компания": Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)

Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия)

Алëна Лебедева (фортепиано)



Струнный ансамбль Мурманской областной филармонии (руководитель Евгений Попов) в составе:

Скрипки - Евгений Попов, Ашот Хоецян, Ольга Гилëва, Елена Сафонова, Анжела Станишевская, Николай Манько

Альты - Марина Письменская, Евгений Овсянкин

Виолончели - Анастасия Кузубова, Надежда Рогозина

Контрабас - Ольга Ласкина



Солисты: Ашот Хоецян (скрипка), Евгений Попов (скрипка), Алëна Лебедева (фортепиано), Анастасия Никитина (вокал),



Ольга Полигова (вокал),

Анастасия Бушманова (вокал),

Ирина Волокославская (кантеле).

Константин Иванов (гитара)

Андрей Крупéнько (бас-гитара)

Станислав Одиноков (бас-гитара)

Екатерина Усатенко (флейта)

Зоя Башко (флейта)

Софья Федотова (саксофон, мелодика)

Роман Гранкин (саксофон)

Елена Боброва (орган, клавиши)

Елена Гусева (домра)

Светлана Китаева (домра)

Роман Соколов (баян)

Егор Радченко (перкуссия)

Кирилл Четвëркин (перкуссия)



Концерт ведëт Елена Боброва