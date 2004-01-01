Программа концерта



Карл Дженкинс «Cantate Domino»



Антон Брукнер «Locus iste»



Феликс Мендельсон «Richte mich Gott»



Добре Христов «Хвалите Имя Господне»



Александр Архангельский «Гласом моим ко Господу воззвах»



Дмитрий Бортнянский «Херувимская песнь»



Павел Чесноков «Милость мира»



Ян Френкель, стихи Р.Гамзатова «Журавли»



Карл Орф «О Фортуна» из кантаты «Кармина Бурана»



Франц Шуберт «Аве Мария»



Карл Дженкинс «Sanctus»

Из «Мессы мира» («Вооружённый человек»)



Альфред Шнитке, стихи А.Прокофьева «Зима»



Русская народная песня «В сыром бору тропина»

Обработка для смешанного хора – Якова Дубравина



Зденек Лукас «Tolita toten»



Джузеппе Верди Хор из оперы «Набукко»



Марк Хаес «Cantate Domino»



Художественный руководитель студии, Вадим Александрович Пчёлкин – заслуженный работник культуры России, учредитель и член президиума Всероссийского хорового общества, член правления межрегионального союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.



Хоровая студия мальчиков и юношей основана 6 августа 1992 года. Её основателем и бессменным руководителем является выпускник Хорового училища имени М. И. Глинки и Санкт-Петербургской консерватории Вадим Пчёлкин.

За тридцать лет здесь занимались хоровым искусством тысячи детей и подростков. На данный момент в студии проходят обучение около четырёхсот мальчиков и юношей.

Занятия в хоровых коллективах студии начинаются с трёхлетнего возраста. С этого момента ступень за ступенью мальчики переходят в старший подготовительный, младший, средний, а затем, при достижении десятилетнего возраста, – в Концертный хор. Когда наступает период ломки голоса, занятия продолжаются в специально созданной юношеской группе хора.

Основными предметами в студии являются хор и сольфеджио. Кроме того, по желанию, учащиеся могут заниматься фортепиано и вокалом.

Высшая ступень студии – концертный хор или, как его называют во всём мире, – Хор мальчиков Санкт-Петербурга. Хор уникален прежде всего своим масштабом. В концертном хоре поют более ста двадцати человек. В обширном репертуаре коллектива – произведения светской и духовной музыки различных творческих направлений и эпох. Хор даёт свыше пятидесяти концертов в год. Коллектив не только концертирует и гастролирует, но также принимает активное участие в мероприятиях, посвящённых важнейшим политическим и экономическим событиям страны. Так, в Москве хор поздравлял с юбилеем Патриарха Московского и Всея Руси, в Санкт-Петербурге воспитанники студии принимали участие в церемонии награждения премией в области Глобальной энергии в Константиновском дворце, в открытии международного Евразийского женского форума в Таврическом Дворце. В Берлине хор сопровождал церемонию вручения грамоты от президента России княгине Татьяне Меттерних.

Хор пел под управлением народной артистки России, профессора Елизаветы Кудрявцевой, народного артиста России Мариса Янсонса, народного артиста России Равиля Мартынова, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Теодора Курентзиса, народного артиста СССР Владислава Чернушенко.

В сопровождении симфонического оркестра хор исполнял «9 симфонию» Бетховена, «Страсти по Матфею» Баха, мессу Брукнера «Ми минор», ораторию Прокофьева «На страже Мира», «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь», «Gloria» Вивальди, «Stabat Mater» Перголези, вокально - инструментальный цикл Гаврилина «Земля», симфонию Листа «По прочтении Данте», Симфонию №3 Густава Малера, оперу Петра Геккера «Проклятый Апостол» и многое другое.

12 мая 2019 года хор стал первым в истории Санкт-Петербурга хором мальчиков, исполнившим «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Произведение прозвучало в сопровождении симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (дирижёр – Вадим Пчёлкин).

Особую страницу в жизни концертного хора занимают гастрольные поездки. Такие путешествия позволяют мальчикам и юношам увидеть мир, получить практическую возможность для изучения иностранных языков, познакомиться с культурой разных стран и народов. Хор побывал в Австрии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Италии, Польше, Люксембурге. Ежегодно мальчики выезжают в турне по городам Германии, чтобы принять участие в праздновании рождества.

Концертным хором мальчиков записано множество компакт-дисков.

Хоровая студия мальчиков и юношей – это уникальный коллектив, объединяющий детей с разных районов города, предоставляя им уникальную возможность обнаружить талант, раскрыть музыкальные способности. Это – удивительный мир гастролей и путешествий, это - творческая атмосфера музыки, духовности, дружбы, взаимоуважения и взаимопонимания.