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Барбоскины цирк

Интерактивное игровое шоу ростовых кукол

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События: Концерты.

Помимо любимых героев — красотки Розы, храбреца Дружка и умницы Гены — на сцену выйдут и новые персонажи — коты Пушок и Дымок.

Новое приключение семьи Барбоскиных рассказывает о цирковом искусстве, семейных ценностях и преодолении неудач. Зрителям предстоит принять непосредственное участие в развитии истории. Вместе с персонажами они поразмышляют о настоящей дружбе и поймут, что только объединившись, можно достичь успеха.

Цирковые номера, огромные пневмороботы, спецэффекты, лазерная анимация и иллюзионные трюки — шоу «Барбоскины цирк» увлечёт и маленьких зрителей и их родителей.

Продолжительность программы — 1 час 15 минут.

Шоу создано по лицензии студии анимационного кино «Мельница», телеканал «Россия-1».

Лапландия
27 января 2024
12:00
14:00
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