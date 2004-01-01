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Золушка

Сказки с оркестром

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События: Концерты.

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Сергей ГОРБАТЮК

Сказку читает Екатерина ЕФРЕМОВА

«Золушка» — всеми любимая с детства сказка, которую наши читатели знают в пересказе французского поэта и писателя XVII века Шарля Перро. Волшебная история о красивой, доброй и скромной девушке, вынужденной волею судьбы прислуживать злой мачехе и ее дочерям, терпеливо сносить их капризы и грубый тон, получила свое художественное воплощение во многих известных произведениях искусства, в том числе в театре и кинематографе.На сцене нашей  филармонии сказка о Золушке прозвучит в пространстве прекрасной музыки Свиридова, Щедрина, Штрауса, Сен-Санса....

Филармония
29 мая
17:00

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