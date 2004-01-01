Концерт "ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ". Легендарные группы 90-х и 2000-х

Артисты*: Братья Грим, Премьер Министр, Isabelle En.

Вас ждут сразу несколько сольных концертов по цене одного билета:

«Братья Грим» (Хиты: «Хлопай ресницами и взлетай», «Самая любимая музыка», «Кустурица» и др.).

Марина Киреева (Хиты: «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «А вы не трогайте меня», «Он не знает ничего» и др.).

«Премьер Министр» ex. солист Василий Киреев (Хиты: «Два бриллианта», «Наташка», «Две минуты», «Ай-я-яй», «Девочка с севера», «Синей иней» и др.).

Бессменная певица и ведущая концерта «IsaBelle EN» (г.Москва) (В программе: «No stress», «Sweet dreams» и др.).

Продолжительность 2 часа.

Это не концерт. Это машина времени, которая отправит тебя в раннюю юность, и заставит тело двигаться 2 часа подряд.

*Организатор вправе менять и заменять состав артистов!