Живая классика

Дмитрий Кравченко - современный поэт и чтец, в 2023 году был признан самым популярным и востребованным автором стихов в России. Его стихи глубоко трогают душу, а классические произведения в его прочтение начинают играть новыми красками.

В Мурманске Дмитрий представит новую программу, в которой прозвучат как его собственные стихотворения, так и произведения классиков, включая Есенина, Маяковского, Асадова, Пушкина, Пастернака, и других поэтов.