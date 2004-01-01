162437

Живая классика

Концерт Дмитрия Кравченко

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Дмитрий Кравченко - современный поэт и чтец, в 2023 году был признан самым популярным и востребованным автором стихов в России. Его стихи глубоко трогают душу, а классические произведения в его прочтение начинают играть новыми красками.
В Мурманске Дмитрий представит новую программу, в которой прозвучат как его собственные стихотворения, так и произведения классиков, включая Есенина, Маяковского, Асадова, Пушкина, Пастернака, и других поэтов.

Театр кукол
29 февраля
19:00
Цены

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?