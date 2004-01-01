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Женский стендап

Выступление женщин-комиков

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События: Концерты.

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать – если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и еще множество всяких «не».

Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.

Приготовьтесь к тому, что женский юмор может шокировать. Будет правда. Будет жестко.

Выступают: Надя Джабраилова, Маргарита Родина, Саша Муратова, Белла Малу, Елизавета-Варвара Аранова, Вика Македонская, Найка Казиева

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